DeNAは29日、ジョン・デュプランティエ投手（31）が春季キャンプが始まる2月1日以降に来日する見込みになったことを発表した。球団はパスポートおよびビザの受け取りが当初の想定より遅れたためと説明した。昨季は15試合に先発し、6勝3敗、防御率1・39。キャンプは沖縄・宜野湾での1軍スタートとなっている。