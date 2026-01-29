相撲教習所の卒業式・入所式が29日、東京・両国国技館内で行われた。初場所で幕下付け出しでデビューした和歌ノ富士（24＝春日野部屋）が午後4時の開始予定時間に遅れるハプニングがあった。「今日は何も聞いていなかった」。午後3時50分頃に部屋付きの岩友親方（元関脇・碧山）から電話があったといい、洗濯物を洗うために訪れていた部屋近くのコインランドリーから「久しぶりに走った」とダッシュで会場に駆け込んだ。相撲