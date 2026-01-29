天皇、皇后両陛下は２９日、皇居・宮殿で、今年度の農林水産祭の天皇杯受賞者らと面会された。農産や水産など７部門の団体の代表者ら計１４人が出席し、天皇陛下は「研究や努力によって大きな成果をおさめ、農林水産業や地域社会の発展に貢献されたことをうれしく思います」と述べられた。その後、両陛下は北海道や新潟県などの受賞者と懇談し、今季の大雪を案じられた。