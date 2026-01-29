ヤクルトの松本健吾投手（２６）が２９日、自身のインスタグラムを更新。「１２月吉日結婚式を挙げました！ご列席いただいた皆様、またお祝いしてくださった皆様、本当にありがとうございます」と報告し、仲間に祝福される式の写真を投稿した。同時に「もうすぐキャンプインとなります。怪我なくチームの力となれるようより一層頑張っていきたいと思います」と今季の奮闘を誓った。フォロワーからは「おめでとうございます素