Photo: ヤマダユウス型 没入のステージが、またひとつ進む──。JBLのゲーミング用デバイスシリーズ・JBL Quantum（クオンタム）から、新しいヘッドセットが3機種登場しました。 Photo: ヤマダユウス型 写真右から、最上位機種の「JBL Quantum 950 WIRELESS」、コスパの良いミドルモデル「JBL Quantum 650 WIR