女優の鈴木保奈美（５９）が２９日、大阪市内で行われた主演舞台「汗が目に入っただけ」（５月２〜３日＝梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ）の取材会に出席した。同作は、亡き母の幽霊と残された家族が巻き起こす騒動と家族の絆を描く。主演の鈴木は、幽霊になった母親を演じる。笑って楽しめる異色のお葬式コメディーだ。他のキャストとして、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」西野創人や足立梨花などが出演する