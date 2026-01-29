【モデルプレス＝2026/01/29】株式会社ロッテが、宮崎県都城市の「都城運動公園」内3施設におけるネーミングライツ優先交渉権を取得。2月1日より、「都城コアラのマーチスタジアム」「都城パイの実ドーム」「都城クーリッシュブルペン」として、運用を開始することを発表した。【写真】「コアラのマーチスタジアム」「パイの実ドーム」「クーリッシュブルペン」誕生◆ロッテ「都城運動公園」3施設のネーミングライツ獲得本公園は、