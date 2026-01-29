北海道の冬の風物詩、「さっぽろ雪まつり」が2026年2月4日から11日まで開催されます。8日間という限られた期間で開催されるさっぽろ雪まつりですが、毎年200万人以上の来場者数を記録するほどの人気イベントで、国内だけでなく海外からも多くの方が訪れます。今回は、日本気象協会・北海道支社の社員おすすめの見どころをご紹介します。おすすめポイント?：市民雪像今井気象予報士がおすすめするのは、「市民雪像」です。毎年応募