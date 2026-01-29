２月１日の東京５レース新馬戦（芝１６００メートル）に坂井瑠星騎手でデビューするキトゥンズラスター（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父モーリス）は、祖母に１５年のブリーダーズＣフィリー＆メアターフ・米Ｇ１を勝ったステファニーズキトゥンがいる良血馬。先週の京都の新馬戦を抽選除外となって１週スライドした形だが、すでに態勢は整っている。２８日の最終追い切りでは、栗東・坂路で５４秒９―１２秒３を出している。