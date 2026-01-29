本日29日、札幌管区気象台から最新の1か月予報が発表されました。降水量はほぼ平年並みの見込みで、気温の上下が大きめの1か月となりそうです。比較的暖かい時期と寒い時期を繰り返しながら、季節は春へと向かっていきそうです。雪下ろし中の事故やなだれなどに注意しながら、この冬を乗り越えていきましょう。1週目(1/31〜2/6)土曜日は道央圏で雪の量が多くなる恐れこの先1週間の道内は冬型の気圧配置となる日が多く、日本海側