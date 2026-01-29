飛騨市、高山市から可児市にかけての広い選挙区『岐阜4区』は、今回の衆院選で注目選挙区となっています。中道改革連合の前職・今井さんと、参政党の新人・曽我さん、自民党の新人・加藤さんの3人が立候補していますが、異例の真冬の選挙戦は雪や寒さとの戦いにもなっています。 ■中道の前職・今井雅人氏 飛騨市・高山市・郡上市など、雪の多い地域を含む「岐阜4区」。愛知県全体よりも広い選挙区の北の端、飛騨市