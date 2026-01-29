＃1より定まったデザイン的な独自性全長4705mm、最高出力646psの電動SUVを、スマートだと感じるようになるまで、短くない時間は必要だろう。低燃費で小気味良い走りの小型車を得意としたブランドは、プレミアムSUVが主軸のメーカーへ生まれ変わった。【画像】吐き気誘う646psの加速力スマート＃5 ブラバスサイズの近い電動SUVはコレ全169枚ロータスやMGも、大転換を遂げている。過去にすがる事はできない。メルセデス・ベン