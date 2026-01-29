THINKフィットネスは29日、2026年シーズンよりゴールドジム女子硬式野球部監督に小川淳司氏が就任すると発表した。日本プロ野球監督経験者が、アマチュア女子チームの監督に就任されることは史上初となり、小川監督は女子硬式野球の発展のため、ボランティアで指導を引き受けた。【写真】めっちゃいい笑顔…「アジアカップ」4連覇を達成した“侍ジャパン”野球女子日本代表小川監督は、就任にあたって「この度ゴールドジム女子