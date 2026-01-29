記者会見する西山美香さん＝29日午後、大阪市北区滋賀県東近江市の湖東記念病院で2003年に患者が死亡し、殺人罪で実刑となり服役後に再審無罪が確定した元看護助手西山美香さん（46）が、国と県に計約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が29日、大阪高裁で開かれた。一審大津地裁判決は県に約3100万円の賠償を命じる一方、国への請求は棄却。原告側が控訴していた。弁論で原告側は、県警が軽度の知的障害が