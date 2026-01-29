習近平首席は「豚を装って虎を食った」のか？中国政界を揺るがす異変をめぐり今、内外で憶測が乱れ飛んでいる。習近平の軍幹部粛清をめぐって憶測乱れ飛ぶ発端は、習近平国家主席が人民解放軍の最高幹部クラス2人を事実上粛清したと伝えられた一件だ。公式には「党の規律違反」という常套（じょうとう）句が用いられたが、その説明の簡潔さとは裏腹に、背景をめぐっては、さまざまな解釈が噴出している。核情報漏えいで「党規律違