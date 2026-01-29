キネマ旬報社は29日、「2025年第99回キネマ旬報ベスト・テン」を発表し、主演男優賞は「国宝」（李相日監督）などに出演した吉沢亮（31）が初受賞した。「最高の形で報われたことを本当にありがたく思います」とコメント。主演女優賞は韓国出身のシム・ウンギョン（31）が「旅と日々」（三宅唱監督）で受賞した。外国出身の俳優の受賞は、93年度に「月はどっちに出ている」で受賞したルビー・モレノ（60＝フィリピン）以来32年ぶ