プロバスケットボールの新たなリーグ「Bプレミア」が今年の秋に開幕するのを前に、入団する選手を指名するドラフトが行われました。秋田ノーザンハピネッツは一巡目で早稲田大学の岩屋頼選手を指名しました。Bプレミア開幕に向けて初めて行われたドラフトには、この春に高校や大学を卒業する予定の選手など100人余りが志望届を提出していました。その一巡目の指名で、秋田ノーザンハピネッツは早稲田大学4