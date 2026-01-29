県内の最新のインフルエンザの患者の数は、前の週から倍近くに増加しました。県は、冬休みが終わり、学校生活が本格的に始まった影響もあると分析していて、基本的な感染対策を改めて心がけるよう呼びかけています。今月25日までの1週間に、県が定点とする25の医療機関で確認されたインフルエンザの患者の数は、233人でした。1医療機関あたりでは9.32人で、前の週の1.9倍です。県は、冬休みが終わって児童・生徒の学校生活が本格的