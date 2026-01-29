県の北部を中心に平年を上回る雪が降り積もる中、雪国の暮らしについて考える催しが大館市で始まりました。最新の除雪機械や技術などが紹介されていて、訪れた人の目を惹きつけていました。大館市のニプロハチ公ドームなどを会場に始まった「ゆきみらい」。雪に強いまちづくりや、雪の多い地域の活性化を図ろうと40年前から開かれています。県内では、2013年の秋田市以来3回目の開催です。最新の除雪機械が展示されているほ