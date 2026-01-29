Googleは、Google AI Plusプランを日本にて提供開始した。 【画像】今回追加したのは既存プランの半額！料金プラン一覧 Google AI Plus プランの価格は月額1,200円で、既存のGoogle AI Proの月額3,000円に比べ半額以下の金額となっている。 Google AI Plus プランに加入することで、Gemini アプリでの Gemini 3 Pro や Nano Banana Pro をはじめ、Flow でのAI映像制作、NotebookLM でのリサーチ・執筆支援などが