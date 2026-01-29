¡ÖÆ±¤¸¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤À®Ä¹¤Ö¤ê¡×¤ÎÀ¼¾¼ÏÂ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó(25)¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿³ØÀ¸»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥ï¥¤¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸ ¾­Íè¤ÎÌ´AKB48 ¥ï¥¤¡¢¹â¹»2Ç¯À¸ ¾­Íè¤ÎÌ´¥¹¥±¥Ð¥ó¡×¤È¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸¤È¹â¹»2Ç¯À¸Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£AKB48¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤Î»Ä¤ë¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢¸½ºß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¹â¹»2Ç¯À¸¤Îº¢¤Î¥¹¥±¥Ð¥ó¼Ì¿¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥×¥é¥¤¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥¤¡¢¸½ºß25