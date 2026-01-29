自転車に乗っていた男性の後方から原付バイクを衝突させ財布などを奪うなどの疑いで少年３人が逮捕されました。 １７歳の高校生２人と１５歳の中学生の３人は去年１０月、佐伯区海老園の路上で自転車に乗っていた１９歳の男性の後方から原付バイクを衝突させ、約５０００円が入ったの財布とスマートフォン１台（時価合計５万１００円相当）を奪った疑いがもたれています。 男性は右肩鎖関節脱臼や打撲など全治３週間のけが