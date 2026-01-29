※くわしくは動画をご覧ください ◇中道・新人 田粼 耕太 候補(43) 田崎候補は、新党の「中道改革連合」から、国政初挑戦です。 食料品の消費税率0％を掲げ、政治とカネの問題を批判。 自民党中心の政治からの転換を訴えています。