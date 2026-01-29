2025年はどんなクラブが売れたのか。業界大手のゴルフパートナーが発表した年間売り上げランキング・ドライバー部門では、1位にテーラーメイドの『Qi10 MAX』が入った。人気の理由や気になる価格など、現在のトレンドをゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也さんとチェックしていこう。【写真】2025年の年間トップ3の顔はどれも構えやすい！テーラーメイドがトップ3を独占した。1位と2位は、2024年発売モデルの『Qi10