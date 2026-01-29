左からトランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、スロバキアのフィツォ首相（ロイター＝共同）【キーウ共同】米ニュースサイト、ポリティコは28日、スロバキアのフィツォ首相が欧州の一部首脳らに対し、トランプ米大統領の精神状態は「危険」として懸念を口にしていたと報じた。トランプ氏と会談した際に感じたという。フィツォ氏はハンガリーのオルバン首相と並び、欧州連合（EU）内でトランプ氏寄りの姿勢で知られる。ポリティコ