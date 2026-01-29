初開催したバスケットボール「Bリーグ・プレミア」の新人ドラフトで指名され、笑顔を見せる選手たち＝29日、東京都内バスケットボールのBリーグは29日、東京都内で新人ドラフトを初開催した。今秋スタートの新1部「Bリーグ・プレミア」に向けたもので、1巡目1位はサンロッカーズ渋谷が米国・北コロラド大の山崎一渉（22）を指名した。大学生を中心に108選手が志望届を提出し、計11人が指名された。プレミア全26クラブのうち、2