スマートフォンを使った確定申告のPRイベントに参加した「北斗の拳」作画の原哲夫さん＝29日午後、東京都武蔵野市の武蔵野税務署昨年分の所得税の確定申告が2月16日から始まるのを前に、人気漫画「北斗の拳」で作画を担当した原哲夫さんが29日、東京都武蔵野市の武蔵野税務署でスマートフォンを使った申告のPRイベントに参加した。漫画の有名なセリフをもじって「おまえはもう申告している」と述べ、スマホ申告の便利さを訴えた