「R―1グランプリ2026」準々決勝の結果が29日に発表され、準決勝に進出する35人が決まった。2009年の第7回王者・中山功太や、ZAZY、フリーアナウンサーの石井亮次も準決勝に進出した。史上最多の6171人がエントリーした今大会で、準々決勝には122人が出場していた。準決勝は来月15日に東京で行われる。【準決勝進出者】（エントリー順）ヒロ・オクムラ、メガネロック大屋、真輝志、惹女香花、ZAZY、kentofukaya、栗尾真理、