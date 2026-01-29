【WWE】SMACK DOWN（1月23日・日本時間24日／カナダ・モントリオール）【映像】“腕が太すぎ” ムキムキ超新星女子の規格外ボディ規格外の筋肉量を誇る女子レスラーが頂点の女子王者戦線へ名乗りを上げた。自ら「バトルロイヤル優勝」を宣言し、登場シーンでは地味なメガネ女子＋男性のようなムキムキ・ボディに「腕は合成か？」「遠近法がおかしい」とファンからどよめきが起きた。ロイヤル