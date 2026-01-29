メーガン妃とヘンリー王子が、新作映画で王室の称号を商業的に使用したことで、激しい非難がＳＮＳ上で巻き起こっている。英紙エクスプレスが２８日、報じた。メーガン妃とヘンリー王子は、先週に米ユタ州で開催されたサンダンス映画祭で、アーチウェル・プロダクションが製作に参加したガールスカウトのドキュメンタリー新作映画「クッキー・クイーンズ」のプレミア上映会に出席した。アリサ・ナミアス監督によるドキュメン