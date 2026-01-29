「本が10冊売れるごとに、カワウソの家族が1匹ずつ増えていきます」──。カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC、横浜市）が展開する大阪・梅田の「梅田 蔦屋書店」で行われた取り組みがXで話題になっている。売り場にカワウソのぬいぐるみと、冒頭のような店頭販促物（POP）が設置され、「素敵な演出」など好評を博しているのだ。同社に詳細を聞いた。芥川賞・直木賞「該当作なし」で始動、個人文学賞フェア梅田 蔦屋書店では