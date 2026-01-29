衆院選（2月8日投開票）の期日前投票が始まった1月28日、日本労働弁護団が都内で会見。各政党に対して実施した労働政策に関するアンケート調査の結果を公表した。 アンケートは1月19日に呼びかけたもので自由民主党、立憲民主党（現中道）、公明党（現中道）、共産党、国民民主党、れいわ新選組、日本維新の会、社民党、参政党、日本保守党、チームみらいの合計11政党に打診。 設問は「長時間労働防止」や「