メ～テレ（名古屋テレビ） トヨタ自動車グループの去年の世界販売台数は過去最高を更新し、6年連続で世界一となりました。 トヨタによりますと、ダイハツ工業や日野自動車を含めた、グループの去年の世界販売台数は、前の年よりも4.6％増えた1132万2575台で、過去最高を更新しました。 ドイツのフォルクスワーゲングループの898万3900台を上回り、6年連続世界一となりました。 トヨタ単体