中国向けに輸出された日本産食品などの通関手続きに遅れが生じている。台湾有事を巡る高市首相の国会答弁の対抗措置とみられ、日本への経済的威圧は強まる一方だ。 関係者によると、日本酒や食品などの通関手続きの際、これまで不要だった書類の提出が求められたり、一部を対象としていた手続きが商品全般に拡大されたりしているという。 「我が国の農林水産物・食品の海外輸出が円滑に行われることが何よりも重要だ。状況