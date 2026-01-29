山形県内は2025年から仕組みが大きく変わった公立高校入試のうち、「前期入試」のA日程の合格内定者が29日に通知されました。県内の公立高校入試は2025年から「前期」と「後期」の2回の受験機会を設ける形に変更されました。このうち、面接や作文などを行う特色入試の「前期」はA日程とB日程の2つがあり、20日、全日制と定時制の合わせて36校でA日程の試験を実施しました。およそ2130人の募集に対し、2288人が志願しました。このう