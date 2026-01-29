欧州株全般に堅調も、独ＤＡＸが安いＳＡＰの急落を受けて 東京時間17:42現在 英ＦＴＳＥ100 10212.92（+58.49+0.57%） 独ＤＡＸ24664.72（-158.07-0.63%） 仏ＣＡＣ40 8134.69（+68.01+0.83%） スイスＳＭＩ 13053.20（+29.39+0.22%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:42現在 ダウ平均先物MAR 26月限49216.00（+49.00+0.10%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR