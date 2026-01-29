第51回衆議院選挙が27日、公示されました。チームみらいの安野党首は、東京・渋谷区で「”子育て減税”」「公共交通への自動運転導入」といった政策のほか「分断を煽ることで票を得るやり方は間違っている」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。チームみらい・安野党首の第一声渋谷駅前をご通行中の皆様、大きな声で失