山形県内は先週から続く寒波のため各地で積雪が増え、雪下ろし作業中の事故も相次いでいます。強い冬型の気圧配置は30日にかけて続き、気象庁は大雪への注意を呼びかけています。県内は冬型の気圧配置のため29日も各地で雪となっています。午後4時現在の積雪は、大蔵村肘折で251センチ、西川町大井沢で207センチ、小国町で145センチなど、山形市を除く全ての観測地点で平年以上の深さとなっています。このうち132センチを記録した