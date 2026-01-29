第51回衆議院選挙が27日、公示されました。れいわ新撰組の大石共同代表は、大阪市で「結党以来、消費税廃止を訴えている。本物を見極めて」「経済的に上と下の対立構図がある。その下の立場に立つ」「大金持ちから税金を取れ」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。れいわ新撰組・大石共同代表の第一声皆さんこんにちは