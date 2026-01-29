フリーの石井亮次アナウンサーが２９日、出場しているピン芸人ＮＯ１賞レース「Ｒ―１グランプリ２０２６」で準決勝進出が決まった。主催者が発表した。石井アナは２８日に大阪・淀屋橋の朝日生命ホールで開催された同大会の準々決勝に出場。サンパチマイク一本の漫談で「アナウンサーあるあるネタ」を４分間披露した。同アナは「家におりましたところ、知り合いからＬＩＮＥが来て知りました！まさかまさかでございます！