第51回衆議院選挙が27日、公示されました。参政党の神谷代表は、東京駅前で「反グローバリズム」「移民の数の制限」などを訴え「政権は消費税を本気で下げる気はない」と批判しました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。参政党・神谷代表の第一声東京の皆さんおはようございます。参政党代表の神谷宗幣です。よろしくお願いします。い