日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）の小林浩美会長は２９日、都内で行われたゴルフ関連１５団体の新年会に出席した。今季の国内女子ツアーはダイキンオーキッドレディス（３月５〜８日、沖縄・琉球ＧＣ）で開幕する。初優勝者が過去最多の１２人が誕生した昨季ツアーを念頭に「新しい選手が出て、選手の層が厚いので、楽しみがいっぱい。まだまだ優勝を狙える選手はたくさんいる。去年みたいにすごいたくさんの選手が勝つか