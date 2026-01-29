◆テニス▽全豪オープンテニス第１２日（２９日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）【メルボルン（オーストラリア）２９日＝吉松忠弘】２０２３年全豪女子ダブルス準優勝の柴原瑛菜（橋本総業）が、同年以来の決勝進出を逃した。４大大会ダブルス３度の優勝を誇る４１歳のベラ・ズボナレワ（ロシア出身）とのペアで、第４シードのエリーズ・メルテンス（ベルギー）、張帥（中国）組に３−６、２−６のストレート負けを喫