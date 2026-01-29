第51回衆議院選挙が27日、公示されました。共産党の田村委員長は、東京・JR池袋駅前で「企業・団体からの献金を1円も受け取らない、どんな大企業にも物を言うことができる。この日本共産党を伸ばすことが大幅賃上げ、働く皆さんと一緒に勝ち取る確かな道ではないでしょうか」と訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。共産党・