第51回衆議院選挙が27日、公示されました。社民党の福島党首は、JR新宿駅前で「消費税ゼロ、公平な税制をやる」「戦争を止める、差別排外主義をなくしていく」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。社民党・福島党首の第一声皆さん、こんにちは。衆議院選挙が始まりました。社民党党首、福島みずほです。集まってくださ