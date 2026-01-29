第51回衆議院選挙が27日、公示されました。日本維新の会の藤田共同代表は、東京・JR秋葉原駅前で「維新の会は、高市政権のアクセル役ですよ。私達が引っ張っていく。そして、高市総理をもっともっと前に押し出して、日本を前に切り拓いてまいります」と訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。日本維新の会・藤田共同代表の第一声皆さん、おはようございます。ご紹介いただきまし