第51回衆議院選挙が27日、公示されました。中道改革連合の野田共同代表は、青森県弘前市で、雪の多い季節の解散・総選挙について「民主主義の精神がわかっていない」と疑問を呈しつつ、「暮らしをど真ん中に考える『生活者ファースト』の理念」への支持を訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。中道改革連合・野田共同代表の第