第51回衆議院選挙が27日、公示されました。日本保守党の百田代表は、東京・JR新橋駅前で「減税待ったなし」「再エネをストップ」「移民はいったんストップ」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています。個別の候補者の名前は伏字「＊＊＊」にしています。日本保守党・百田代表の第一声はい。皆さんおはようございます。皆さん、日本保守党代表、百田尚樹です。改めておはようご