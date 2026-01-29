◇サッカーUEFAチャンピオンズリーグリーグフェーズ第8節(日本時間29日)ヨーロッパのクラブ36チームが争うUEFAチャンピオンズリーグ(CL)はリーグフェーズ最終節が行われ、自動的にノックアウトステージに進出する上位8チームが決定。9位から24位のチームはプレーオフに回ります。首位を走っていたアーセナルは第8節、3-2でアルマトイに勝利し8戦全勝でリーグフェーズを終わらせました。3位だったレアル マドリードは2-4でベンフ