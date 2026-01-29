第51回衆議院選挙が27日、公示されました。減税日本・ゆうこく連合の原口共同代表は佐賀市で「今、我々はあっちが悪い、こっちが悪いと言っている時間は無いんです。日本独立・日本再興・日本救世、みなさん、日本を取り戻そうじゃありませんか」などと訴えました。演説の内容を全文でお伝えします。※原則、発言内容をそのまま掲載しています減税日本・ゆうこく連合 原口共同代表の第一声みなさん、おはようございます。ただいま